衛福部長不反對解禁核食美豬 李明賢：到底是哪國部長

圖為阿扁執政時期任衛生署副署長的陳時中（左二），赴林口長庚醫院視察。（本報資料照片）

日本現任總務副大臣赤間二郎2來台稱「不希望看到台灣還會有不吃福島等地區食品的現象。」（資料照/盧禕祺攝）

日派出總務省副大臣赤間二郎日前來台時說「不希望看到台灣還會有不吃福島等地區食品的現象。」，希望台灣引進核食。上任不滿兩個月的衛福部長陳時中接受媒體專訪時，也表示只要確保食用安全，不反對解禁瘦肉精美豬、日本核食。國民黨發言人李明賢批評「陳時中到底是那一國的衛福部長呢？實在令人匪夷所思。」

台灣遲遲未開放福島食品進入，相當次長級的日本官員赤間二郎日前來台表示，包含福島在內5縣市食品已通過周全檢查，已在日本國內及國際間廣泛販售，「不希望看到台灣還會有不吃福島等地區食品的現象。」駐日代表謝長廷也說，不進口「核災區」食品，會影響台灣與日本談自由貿易以及台灣的公信力。

民間輿論強烈反對日本核食、瘦肉精美豬解禁，然而，上任不到2個月的衛福部長陳時中接受《蘋果日報》專訪時，表態不反對解禁日本核食、瘦肉精美豬，因核食、美豬也是經貿外交問題。但前提是要能確保吃下肚安全，但若不安全，也不能因政治考量開放進口。

陳時中為首位牙醫出身的衛福部長，過去長期擔任民進黨醫療政策召集人，去年總統大選時，更為蔡英文撰寫醫療政策白皮書，蔡英文勝選後，陳時中亦為接任衛福部長熱門人選之一，但競爭者眾，加上陳時中認為成事不必在我，因而失之交臂。

網友對陳時中的發言感到不滿，批評他是「牙醫部長」，要他自己跟民進黨員先吃三年看看。國民黨發言人李明賢也在臉書批評「從民進黨縣市首長的最近發言，直到衛福部長的最新專訪談話內容，幾乎一致指向蔡政府不斷測驗人民容忍的底線，代表食安的最低要求即將被打破：美國瘦肉精美豬與日本核食極可能在短時間內開放！」

李明賢問「對了，陳時中到底是那一國的衛福部長呢？實在令人匪夷所思。」並說，要開放美豬與日本核食，即使蔡政府準備好了，台灣人民才沒有準備好！無辜的老百姓，準備再次上街抗爭吧！

(中時電子報)