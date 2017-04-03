MLB》帶著好友的精神 馬丁尼茲K平紅雀42年來紀錄
馬丁尼茲(Carlos Martinez)年僅24歲，就獲得開幕戰先發投手的肯定，而他也用好投替自己喝采！3日面對衛冕軍小熊，不但主投7.1局讓小熊打線1分難求，同時更是寫下紀錄，成為42年來第一個開幕戰飆出10次三振的投手，帶著1分領先退場，但無論能否奪勝，都足以讓自己在紅雀隊史上留名。
為了紀念車禍逝去的摯友塔維拉斯(Oscar Taveras)，原本「44號」的馬丁尼茲自2015年起換穿「18號」登場，並把他的背號寫在投手丘；就在去年范圖拉(Yordano Ventura)也車禍逝世後，他也把寫上范圖拉「30號」加進賽前的工作之一，此役也不例外。帶著兩個好友的精神，馬丁尼茲首戰將力抗小熊的嚴峻考驗。
儘管馬丁尼茲1上就讓席瓦伯(Kyle Schwarber)、雷佐(Anthony Rizzo)接連敲安，面臨失分危機；但能連兩季斬獲10勝的他，隨即穩下來用雙殺解危。度過首局小亂流後，馬丁尼茲2到7局威風八面，僅被打2支安打，更狂飆9次三振，成為自1975年吉布生(Bob Gibson)以來，第一位開幕戰寫下10K紀錄的投手。
(中時電子報)
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