七股釣客駕車不慎落水 送醫後不治身亡

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台南一名林姓男子2日晚間駕車到七股，但車輛不慎翻落一旁排水溝，警消獲報後趕緊下水救人。（萬于甄翻攝）

五一岸巡大隊2日晚間獲報，一輛白色自小客車不慎翻落排水溝，隨即派員前往搶救，但駕駛仍不治身亡。（萬于甄翻攝）

台南七股2日晚間一輛白色自小客車不慎翻車，掉落一旁的十孔水門排水溝內，第五一岸巡大隊獲報後，發現車內有民眾受困，趕緊下水搶救，但送醫後該名駕駛仍不治身亡，詳細車禍原仍待進一步調查。

第五一岸巡大隊指出，該名駕駛為39歲林姓釣客，2日晚間獲佳里警分局三股派出所通報，一輛白色自小客車不慎翻落到水溝內，隨即派遣北堤安檢所會同警方、七股和西港消防分隊下水搶救。

警消破車門將林男救出後，發現其已意識昏迷、口吐白沫，趕緊送往佳里奇美醫院搶救，但仍回天乏術。五一大隊表示，有關民眾落水之原因仍有待進一步調查。

(中時)