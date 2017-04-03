山佳車站「舊事煤好」展覽 延長至7月4日
樹林百年古蹟車站「山佳車站」年後重新開放，也搭配山佳產業歷史的「舊事煤好」展覽，懷舊氛圍大受歡迎，短短3個月湧進上萬人前來參觀，原展期僅到4月5日，新北市文化局決定將展期延長至7月4日。
極具日式風情的山佳車站，由台鐵局斥資2600萬經1年多的整修，恢復1928年日治時期原貌。小小候車室、粗粒洗石子外壁，古樸的日本與西洋複合式建築，非常受到民眾歡迎，更意外成為拍攝婚紗的新景點，當地中山里長簡炎輝笑說，還有人穿和服坐在候車室拍照，感覺很像回到日本年代，有夠美。
新北市文化局表示，樹林山佳地區過去曾是煤礦產區，「舊事煤好-山佳車站百年鐵道風華展」特別邀請曾做過挖礦、推炭車、洗炭的耆老，講述當年採礦過程並拍成紀錄片在展場播放。
另，也展出利用廢物料製成的復刻迷你版山佳車站、擬真版的山佳鐵道模型，光復時期臺鐵旅客時刻表、日治時期鐵道旅遊觀光摺頁地圖，還有放大版人物立牌、車票及大小朋友都愛的一日站長穿戴體驗服等，歡迎民眾把握展期參觀。
(中時)
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