旗津生命紀念館 首創公立納骨塔點祈福燈
寺廟平安燈相當普遍，納骨塔點燈卻不常見。高市民政局在旗津生命紀念館1樓大廳，設置1728座硫璃觀世音菩薩LED燈，是全台首創的公立納骨塔祈福燈，未來將以每年800元平價開放民眾點燈，為先人及自己祈福，目前先開放預約，已有300多人登記。
「殯葬2.0時代來臨，業務要越辦越好」，高市民政局長張乃千說，寺廟燈習俗由來已久，也有部分民間納骨塔跟進辦理，不過先前他曾北上查訪，台北私人納骨塔點燈1年要價20萬元，並非一般民眾能夠負擔。
於是，高市民政局選於2015年3月剛啟用的旗津生命紀念館試辦，在1樓大廳地藏王菩薩後方及兩側，共設置1728座LED祈福燈，是全台首創公塔點燈服務，功德金每年只收800元，相當平易近人，等收費標準經議會通過，即可正式辦理。
張乃千表示，這批祈福平安燈採用「佛教七寶」之一硫璃材質，經數十道工序、手工打造的觀世音菩薩造型莊嚴，而LED燈點一整年僅耗電1瓦，兼顧節能趨勢，點燈者名字會直接顯示在燈座上，為來年祈求光明順利。
副市長許銘春3日前往旗津生命紀念館主持點燈儀式，她認為，點平安燈、光明燈對民眾來說，深具祈福意義，旗生館祈福燈3月25日開放預約後，至今已有300多人登記，若試辦成效不錯，全市共有27個公立納骨塔，將來會擴大辦理。
(中時)
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