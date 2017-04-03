台大尼泊爾籍學生頭部外傷 陳屍宿舍

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台北市消防局今天上午指出，台灣大學一名年約25歲的尼泊爾籍學生，在研一宿舍內死亡多時，由於頭部有外傷，目前已封鎖現場，交由警方處理。

消防局上午10時23分獲報，台大一名年約25歲的尼泊爾籍男性學生，在研一宿舍內死亡多時，警消到場後發現這名學生頭部有外傷，目前已封鎖現場，至於死亡原因仍待進一步釐清。1060403

(中央社)