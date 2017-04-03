村上春樹：忘記或竄改歷史是錯誤的

2月推出長篇小說「騎士團殺人事件」（暫譯）的作家村上春樹接受媒體專訪時，提及納粹大屠殺和南京大屠殺。他認為，歷史是集合的記憶，忘記或竄改過去都是不對的。

68歲的村上接受日本「朝日新聞」、「讀賣新聞」等媒體採訪時表示，「騎士團殺人事件」這書名，他一開始就有這想法。小說中的騎士團長是莫札特的歌劇「唐‧喬凡尼」（Don Giovanni）中登場人物。

村上說：「我每次聽，都在想騎士團長是什麼，我被那語詞感觸的奇妙所吸引，我很好奇，如果有騎士團長殺人事件的小說，那將會是什麼內容。」

村上在執筆撰寫「騎士團殺人事件」時，確實感覺到相較於過去的作品，技術上已有所提升。

他表示，距離推出作品「發條鳥年代記」至今已逾20年，感受到時隔20年，以前無法描寫出來的，現在可以描寫了。小說「騎士團殺人事件」中，隨著孩子誕生的同時也迎接結束，內容是「發條鳥年代記」一書中所沒有的鋪陳。

前年秋天，村上在撰寫這部小說時，因參加一場在福島縣舉辦的文學活動，曾單獨開車到東北的海岸，去到盡可能靠近福島第一核電廠的地方。他說，這部小說中的人物，在某些意義上是受創傷的，與日本整個國家受災是重疊的。身為小說家，對這可能無法做什麼，但想盡力去做些什麼。

他表示，人類背負戰爭的深度創傷是具有重要意義的。納粹併吞奧地利與日軍發動的南京大屠殺，西洋與東洋幾乎同時期發生的暴力，與這部小說中描繪謎樣畫作的老畫家有所連結。

村上說：「歷史是集合的記憶，所以忘記或竄改過去，是不對的。一定要負責，大家一起去背負才行。」

去年在丹麥舉行的「安徒生文學獎」頒獎典禮上，村上發表演說指出，「無論建起多高的壁壘，嚴酷地把外來者排除在外，那樣的行為只會傷到自己。」

村上受訪時說，「最近世界各地那種『排除異物，這人世間就會變好』的想法增強，設法要排除社會陰影的趨勢漸明顯，但我認為那是政治上的語言，我是不太相信的。我以小說的形式去描寫。」

至於推出長篇小說的原因，村上表示，長篇小說剛好與推特或臉書這種社群網站相反，當今是短訊被消費的時代，他認為撰寫讓人一讀就欲罷不能的作品是很重要的。

他認為，雖然小說並無立即產生效應的力量，但相信，時間會站在自己這一邊，一定會帶給人力量，他希望盡可能是帶給人正面的力量。1060403

(中央社)