小三通落地簽規費 降為400元

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內政部公告，即日起至明年3月底，大陸地區人民以旅行事由於入境金門、馬祖及澎湖時向內政部移民署申請發給臨時入境停留通知單（小三通落地簽），規費每件從600元降至400元。

內政部表示，配合行政院於民國89年制定「離島建設條例」的開放政策，以推動離島開發建設、健全產業發展及協助離島地區振興觀光產業經濟發展，實施小三通落地簽規費減徵。

內政部說，「大陸地區人民以旅行事由於入境金門、馬祖及澎湖時向內政部移民署申請發給臨時入境停留通知單，規費減徵短期專案措施」，實施期間自今年4月1日至明年3月31日止。1060403

(中央社)