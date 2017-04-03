兒童節兒童不快樂 生活滿意度不到80分
明天是兒童節，根據兒盟最新調查顯示，孩子與爸媽同桌吃飯的天數比例逐年降低，僅1成5學童非常喜歡去上學，生活滿意度平均78.8分，比往年退步。
兒盟於去年9月14至10月7日進行「兒童福祉調查」，對象為國小五、六年級與國中七、八年級學童，採分層比例隨機抽樣依各縣市學生比例決定施測人數，回收1646份有效問卷，在95%信心水準下，正負誤差值不超過2.41個百分點。
孩子究竟快不快樂？兒盟調查發現，台灣學童主觀生活滿意度平均分數達78.8分，60分以上者占182.6%，都比往年退步，顯示對生活滿意的孩子正在減少中，若以他國相較，國際平均60分以上者占87.5%，表現也優於台灣。
在親子相處上，兒盟調查顯示，37.2%孩子一週與爸媽同桌晚餐在3天以下，與往年調查相比，一週有4天以上與爸媽同桌吃飯的比例逐年降低，可見近期台灣的親子共食頻率仍有進步的空間。
兒盟調查也發現，僅15.3%學童「非常喜歡去上學」，低於國際平均（33.5%）；而50.4%孩子放學後有人指導學校作業，也就是仍約莫有一半孩子必須徬徨無助的面對課後作業，「覺得世界少了自己也沒有關係」的孩子約有14.4%，「覺得孤單」的比率則約11.7%。
兒福聯盟執行長陳麗如表示，孩子的生活圈是由家庭和學校生活組成，親子相處時間持續退步、喜歡上學的比率愈來愈少，再加上仍有些孩子感覺孤獨、不被了解等，這些家庭、學校或個人心理的問題，都直接反應在對生活的不滿意上。
「其實孩子要的並不多」，陳麗如指出，孩子只希望每天上學可以快樂學習，回家後可以和爸媽一起晚餐，功課不會找得到人問，心情不好了有人可傾訴和安慰，因此兒盟提出孩子生活幸福新配方「擁抱+傾聽+陪伴+共享=天天快樂」，只要讓孩子幸福，就是送給他們最好的兒童節禮物。1060403
(中央社)
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