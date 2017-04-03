記者當孩子面前被殺 墨西哥報被迫停刊
墨西哥1名記者3月間在自己孩子面前遭槍手擊斃後，她任職的報社今天以國內針對記者的暴力肆虐、歹徒橫行為由，宣布停刊。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，「華雷斯城北方報」今天在週日版社論表示，這是他們最後一次出刊。然而，他們將持續經營電子報。
作出停刊決定，是因為「華雷斯城北方報」記者布瑞奇（Miroslava Breach）3月間在她奇瓦瓦市住家外停靠車輛時，遭人連開8槍斃命，當時她的小孩也在車內，不過毫髮無傷。歹徒還留下紙條說，「這就是大嘴巴的下場。」
布瑞奇除為「華雷斯城北方報」擔任記者，也替全國性報紙「每日新聞報」（La Jornada）效力，經常報導奇瓦瓦州犯罪組織和政治人物之間的關連。
如今她成為墨西哥3月殉職的3名記者之一。
「華雷斯城北方報」編輯康屠（Oscar Cantu）說：「從事重要且需要平衡性報導的新聞工作，既沒有保障也不安全。」
「生命中每件事都有起點和終點，也有必須付出的代價，如果代價是生命，我沒有做好讓更多同事送命的準備，也沒有做好讓自己送命的準備。」
根據美國保護記者委員會（Committee to ProtectJournalists），墨西哥1992年來至少有38名記者確定因工作相關動機送命。
保護記者委員會表示，在同期另外有50名記者，因為不明原因遭殺害。（譯者：中央社陳昱婷）1060403
(中央社)
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