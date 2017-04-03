安徽油品公司閃爆 5死3傷

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中國大陸安徽省安慶市一家油品公司日前發生閃爆事故，截至今天凌晨1時55分為止，這起事故已造成5人死亡，3人受傷。

新華社報導，安慶大觀開發區萬華油品公司倉庫2日下午5點20分左右發生閃爆事故。據現場監視器畫面顯示，大火猛烈，黑色的濃煙滾滾，現場火勢已於當日晚間8點10分撲滅。

經現場搜救，油品公司被困5人全部找到，但5人均無生命跡象。之前救出來的3人中，有2名傷者正在醫院接受救治，1名輕傷者已出院。

報導指出，目前善後工作已展開。安徽省、市安監部門正調查事故原因。1060403

(中央社)