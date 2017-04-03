拿錯針筒 陸嬰兒被打5倍卡介苗變煩躁
中國大陸四川省德昌縣六所鎮衛生院的1名護士，日前因為拿錯針筒，為12名嬰兒注入了高達規定值5倍劑量的卡介苗，引起家長擔心。這名護士目前已被停職接受調查。
成都商報報導，據家長反映，六所鎮衛生院在3月27日為全鎮嬰幼童注射卡介苗。但上午注射過後，12名嬰幼童的家長們當晚紛紛接到衛生院來電，詢問「孩子現在那裏，疫苗打超量了，趕快到鎮上衛生院接受處置」。
報導指出，這12名嬰兒的家長立刻將孩子帶到衛生院，院方隨即致歉，坦承醫務人員將原本規定0.1 c.c.劑量的卡介苗，注入了0.5 c.c.，是規定的5倍。衛生院當場為這些幼童注射一種封閉卡介苗的藥劑，旨在防止過量的卡介苗擴散。
家長反映，事發過後，衛生院已經召回這12名不滿2個月大的嬰兒，注射4次封閉針。但其中部分嬰兒在注射過量卡介苗後，出現煩躁、嗜睡、吐奶症狀，有的皮膚變得有點黃。
報導指出，12名嬰兒中的8人，事後被轉往德昌縣人民醫院接受治療並觀察。其中更有4人被轉到更遠的攀枝花中心醫院治療。
報導說，經過調查，當天負責注射的女護士拿錯了針筒，才會給每個嬰幼童注射了0.5 c.c.的卡介苗。所幸這名女護士事後有報告，當晚才會召回這12名嬰兒進行補救。目前這名年資7年的女護士，已被停職接受調查。1060403
(中央社)
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