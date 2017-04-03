恩斷義絕 美駐聯合國大使稱將強硬對俄
美國駐聯合國大使海利表示，俄羅斯無疑曾涉入美國總統大選，並強調一旦調查工作結束，美國總統川普會全力支持對克里姆林宮採取強硬行動。
美聯社報導，海利（Nikki Haley）今天在電視播出的訪談中強調，她的強硬立場與川普（Donald Trump）屢次試圖淡化俄羅斯角色的公開發言毫無矛盾。她說，川普「從未」要求她停止「批評俄羅斯」。
海利說：「我們不希望任何國家涉入我國選舉，始終都是這樣。我們對此必須非常堅決。」
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已否認俄國干預川普與民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）去年選戰。川普自己則稱相信俄國間諜曾在大選期間駭入民主黨的電子郵件，並屢次將指稱他或他團隊成員與俄羅斯有關連的報導駁為「假新聞」。
當海利被詢及是否認為川普該公開對俄羅斯採取更強硬立場，她說：「當然，他手上有很多正在處理的事。」
海利說：「現在跟俄羅斯已經沒有任何情分或任何關係。他們知道我們正在找回我們的力量，找回我們的聲音，我們會開始重拾領導地位，老實說，我在聯合國聽到最多的評語是，他們很高興能看到美國重居領導地位。」（譯者：中央社廖禹揚）1060403
(中央社)
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