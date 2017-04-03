損失慘重！湯普森置球錯誤搞砸大賽冠軍
美國新生代女高手湯普森，3日帶著領先2桿優勢，進入全日空高球賽最後1輪決賽，當剩下最後6洞時，原本應是領先韓國女將柳蕭然3桿，但她突然被裁判告知，她第3輪違反規則，要罰4桿，最終與柳蕭然4輪總桿並列第1，進而於延長賽落敗，屈居第2。1次「置球位置」錯誤，讓她付出搞砸大賽冠軍代價。
湯普森第3輪揮出67桿，以203桿躍居領先，不料決賽輪打到剩下最後6洞，因有1名電視觀眾向裁判檢舉，湯普森第3輪第17洞在果嶺上置球時，不是放在原來的錢標位置，將予以罰桿。當時她只剩1呎距離推桿。
湯普森這次疏失遭「兩罰」，1、置球位置錯誤，罰2桿，2、交卡時這洞桿數記錯，罰2桿，共罰4桿，湯普森第3輪成績從67桿，更改為71桿。
她決賽輪揮出67桿，本來應該贏4桿奪冠，因比賽中途被罰4桿，4天總桿變成與柳蕭然同樣是274桿，最終延長賽以Par，輸給柳蕭然的小鳥，讓她難過傷心落淚。
據推測，發生類似湯普森置球錯誤情況，大多出現在小白球被風吹移動，或果嶺速度硬又快所致，如果球員未察覺，將球置回原來位置，很容易因此被罰桿 。此外，高球規則規定，比賽進行中只要有觀眾可以提出佐證，且經查屬實，都可以對違反規則選手予以罰桿，過去高球賽不乏觀眾檢舉罰桿的例子。
不過，從電視畫面來看，當時湯普森只剩1呎推，似乎是「人為」因素，而非天候與場地的「外來」因素。
(中時電子報)
關鍵字：觀眾
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