成龍昔稱孩子會負責 現跳票遭名嘴批：人渣
成龍近日遭吳綺莉爆料，對她和私生女「小龍女」吳卓林不聞不問，而當年他坦承外遇時，曾公開表示會負責，現過去言論再次被起底，讓香港名嘴蕭若元痛批他「人渣」。
18年前成龍因和吳綺莉傳外遇，意外讓正宮林鳳嬌浮上檯面，而當時吳綺莉懷孕4個月，她接受主持人鄭裕玲獨家專訪，承認懷上成龍孩子，成龍只好開記者會坦承外遇，並說出驚句：「我犯了全天下男人都會犯的錯」，並表示「若小孩是我的，我會負責」。
而成龍現卻被指控，多年來對吳綺莉和女兒不理會，讓有「燈神」之稱的香港名嘴蕭若元，出面痛批他「人渣」，還說他曾稱提過已寫好遺囑，一半留給林鳳嬌和房祖名，一半打算做慈善拯救老虎等稀有動物，蕭若元也酸：「那些老虎幾乎絕種，基本上已保育不到了，反而最需要幫助的是吳綺莉母女。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。