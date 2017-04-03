成龍昔稱孩子會負責 現跳票遭名嘴批：人渣

成龍當年開記者會坦承外遇，說出：「我犯了全天下男人都會犯的錯」(圖／本報系資料照)

成龍近日遭吳綺莉爆料，對她和私生女「小龍女」吳卓林不聞不問，而當年他坦承外遇時，曾公開表示會負責，現過去言論再次被起底，讓香港名嘴蕭若元痛批他「人渣」。

18年前成龍因和吳綺莉傳外遇，意外讓正宮林鳳嬌浮上檯面，而當時吳綺莉懷孕4個月，她接受主持人鄭裕玲獨家專訪，承認懷上成龍孩子，成龍只好開記者會坦承外遇，並說出驚句：「我犯了全天下男人都會犯的錯」，並表示「若小孩是我的，我會負責」。

而成龍現卻被指控，多年來對吳綺莉和女兒不理會，讓有「燈神」之稱的香港名嘴蕭若元，出面痛批他「人渣」，還說他曾稱提過已寫好遺囑，一半留給林鳳嬌和房祖名，一半打算做慈善拯救老虎等稀有動物，蕭若元也酸：「那些老虎幾乎絕種，基本上已保育不到了，反而最需要幫助的是吳綺莉母女。」

(中時電子報)