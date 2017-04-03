韓貨輪烏拉圭海域失聯 搜尋失蹤22人
南韓政府官員今天指出，韓籍貨輪「STELLAR DAISY」號在烏拉圭鄰近海域失聯，有22人下落不明，巴西軍機在通報遇險的海域半徑500公里進行搜救，至今仍未發現失聯船員。
南韓聯合新聞通訊社指出，距船員報告船艙進水情況（南韓時間3月31日晚11時20分）已過去50小時。截至目前，僅2名菲律賓籍船員獲救，其餘22人仍下落不明。
南韓政府將透過巴西海軍驅逐艦，以及遇難船隻所屬公司的商船繼續搜救。
搭載直升機的巴西海軍驅逐艦預計最快將於4日或5日抵達事發海域；船務公司的3艘商船也將於4日凌晨起陸續抵達。
報導指出，「STELLAR DAISY」於3月26日從巴西啟航，3月31日晚11時20分許在烏拉圭鄰近海域（距巴西聖保羅的外港東南方向約1550英里處）航行時，船員用社交通訊軟體Kakao Talk向船務公司發送簡訊，報告船艙進水情況，此後失聯。船上共載有24名船員，其中8人是南韓人，另有16人是菲律賓人。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。