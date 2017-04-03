韓貨輪烏拉圭海域失聯 搜尋失蹤22人

南韓政府官員今天指出，韓籍貨輪「STELLAR DAISY」號在烏拉圭鄰近海域失聯，有22人下落不明，巴西軍機在通報遇險的海域半徑500公里進行搜救，至今仍未發現失聯船員。

南韓聯合新聞通訊社指出，距船員報告船艙進水情況（南韓時間3月31日晚11時20分）已過去50小時。截至目前，僅2名菲律賓籍船員獲救，其餘22人仍下落不明。

南韓政府將透過巴西海軍驅逐艦，以及遇難船隻所屬公司的商船繼續搜救。

搭載直升機的巴西海軍驅逐艦預計最快將於4日或5日抵達事發海域；船務公司的3艘商船也將於4日凌晨起陸續抵達。

報導指出，「STELLAR DAISY」於3月26日從巴西啟航，3月31日晚11時20分許在烏拉圭鄰近海域（距巴西聖保羅的外港東南方向約1550英里處）航行時，船員用社交通訊軟體Kakao Talk向船務公司發送簡訊，報告船艙進水情況，此後失聯。船上共載有24名船員，其中8人是南韓人，另有16人是菲律賓人。1060403

(中央社)