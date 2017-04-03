奇怪了 轎車竟翻覆墓園內

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新北市消防局今天上午獲報，一輛自小客車於五股區天乙路翻覆於墓園內，無人員受困，小客車駕駛約50歲男子背部疼痛、意識清楚，消防隊員將他送淡水馬偕醫院就醫。

轄區員警已經到場，了解事發原因。1060403

(中央社)