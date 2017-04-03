陸返鄉客運翻入山溝 4死3重傷

一輛從上海開往陝西省漢中市鎮巴縣的客運班車，2日晚間10時行駛至堰口鎮附近，在轉彎時翻入山溝。事故造成4人死亡、3人重傷，其餘18人受到輕傷。

綜合陸媒報導，事故發生時，車內共有25人。事故造成車內4人死亡，其中1人為小孩，3人重傷，所幸均暫無生命危險，其餘人員為輕傷。

事故發生後，當地公安消防等多部門立即展開救援，傷者已在醫院接受治療。1060403

(中央社)