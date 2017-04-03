台大25歲外籍學生 命喪宿舍

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台灣大學宿舍今天上午發生一起學生命案。（達志影像/Shutterstock）

台灣大學宿舍今天上午發生一起學生命案，警方封鎖現場搜證中。

初步了解，事發地點在台大的研一舍內，而死亡學生為25歲尼泊爾籍交換學生，被發現時已死亡，警方初步排除外力介入可能性。

自殺解決不了問題，再給自己一次機會。請珍惜生命。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

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張老師專線：1980！

(中時電子報)