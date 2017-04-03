「高通通」慶祝兒童節 舉辦舞台劇演出
高市農業局配合「快樂兒童月」活動，1日晚間由「農業精靈」高通通擔綱演出，設計有趣的親子舞台劇「抓龍特攻隊」，吸引爸媽帶小孩、共近2000人到場觀賞。
1日周日晚間，高市農業局在高雄物產館蓮潭旗艦店舉辦兒童節活動，先由祖韻舞團帶來原民風情之夜演出，邀台下小朋友上台體驗大鼓震撼樂音，另有皮鼓、川劇變臉、模仿日本演歌秀等炒熱氣氛。
重頭戲則是高通通與蘋果劇團合作的親子舞台劇「抓龍特攻隊」，故事敘述隱藏在高雄物產館中的幸福國度，國度裡王子與公主原本幸福美滿，卻因1個笨笨的士兵帶回1顆大魔蛋，引發出一連串有趣冒險。
高通通變身劇中的龍騎士，帶領廣場近2000名遊客，融入劇情互動，幫助主角搬開大汽球，團結一致對抗三米半神秘巨龍，小朋友們歡聲雷動。
高市農業局表示，現代農業已朝向多元創新面向發展，農業局希望高雄物產館除了提供安全健康的農畜產及農產加工品外，也是親民貼心的休閒農業廣場。
(中時)
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