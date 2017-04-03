台大尼泊爾籍學生陳屍宿舍 排除他殺
台北市消防局今天上午獲報，台大一名25歲尼泊爾籍男學生，在研一宿舍內死亡多時，警方封鎖現場後，初判頭部外傷是前幾日造成，排除他殺可能，但確切肇因仍待相驗。
消防局上午10時23分獲報，台大一名年約25歲的尼泊爾籍男性學生，在研一宿舍內死亡多時，警消到場後發現這名學生頭部有外傷，目前已封鎖現場。
員警指出，初步了解，這名學生平時有酗酒習慣，今天上午保全上樓查訪時許久未應門，開門後才發現已死亡，但頭部外傷是前幾日造成，初步排除他殺可能性，確切死亡原因仍待檢方進一步相驗。1060403
(中央社)
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