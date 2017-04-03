女童突休克 交通員警即刻救援
吳男1家3口利用清明假期開車到台南，未料3歲女兒在車中因胃痙攣引起休克，父親卻因路況不熟找不到醫院，所幸遇上指揮交通的員警，一路開道，才救回女兒。
台南市永康警分局今天指出，大橋派出所員警1日傍晚在永康區中華路與中央路口指揮交通時，突有1輛黑色休旅車停在路旁，1名女子神色驚慌下車求助，原來她的3歲女兒在車中突然休克。
員警發現情況緊急，立刻騎乘警用機車，一路引導，直接開往奇美醫學中心，一抵達醫院，父親馬上把女兒抱進醫院急救，母親跟隨在後。
警方調查，吳姓男子1家3口利用清明假期，從台北開車到台南，女兒卻突然休克，吳男驚慌，卻因路況不熟，當地交通又擁擠，只好在距離奇美醫學中心僅2分鐘路程外繞路，幸好遇上員警。
醫院檢查，女童因胃痙攣引起休克，經急救後，已平安出院。1060403
(中央社)
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