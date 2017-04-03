全日空高球賽 龔怡萍並列56名
台灣高球女將龔怡萍在全日空高球賽末輪打出0鳥、2柏忌的74桿，最終以4輪總計290桿並列56名。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽之一，總獎金270萬美元（約新台幣8197萬元）的全日空高球賽（ANA Inspiration），當地時間3月30日起在美國佛羅里達進行4回合共72洞的賽事。
前3輪分別打出70桿、70桿、76桿的龔怡萍，末輪沒有抓下小鳥，但吞下2個柏忌，打出74桿成績，4輪總計高於標準桿2桿的290桿，排在並列56名。
另兩名台灣選手曾雅妮、錢珮芸在打完前兩輪後，分別交出合計150桿、151桿，雙雙遭到淘汰。
韓國選手柳簫然（So Yeon Ryu）、美國選手湯普森（Lexi Thompson）在打完正規賽後，以4輪總計低於標準桿14桿的274桿成績並列第1，經過延長賽，才由柳簫然拿下冠軍。1060403
(中央社)
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