軍事化管理 「高考工廠」恆水中學進駐浙江

據浙江在線報導，位於河北省衡水中學被稱作「高考工廠」，該校以每年百名左右考入北京清華大學、北京大學的人數及軍事化管理制度聞名。近日，衡水第一中學平湖學校正式揭牌，這標誌著有「高考工廠」之稱的衡水中學走出河北省，正式進駐浙江。

近年來，學校在異地辦學早已不是新鮮事，但衡水中學進駐浙江的消息仍讓不少業內人士大跌眼鏡，杭州有校長指出，「居然把衡水奉為神明，還引進文化，簡直就是浙江素質教育的倒退，他們準備搞軍事化教育，把教室走廊都裝上『防跳窗』嗎？」

據了解，衡水中學每間寢室的門上有小窗，通過小窗可以看見學生在寢室裡的一舉一動，而教學樓的教室裡也有設置攝影鏡頭，用以觀察學生課桌上擺放的物品，並且班導師更可隨時調閱攝影畫片，掌握學生舉動。

此外，學校不允許帶手機，學生只能使用公用電話對外聯繫。而在接近高考（大陸大學聯考）期間，學校甚至把宿舍裡電話線拔除，減少學生和家長的聯繫，避免情緒上的波動。

為避免學生與外界脫節，無法掌握時事動態，衡水中學校內有自設報紙，取名為《窗口》，一星期發行一份，由學校總結的這一周發生的社會時事。

人們把衡水稱為大陸應試教育的縮影，嚴格的管理方式引起不少爭議，卻絲毫影響不了家長和學生追捧衡水中學的熱情。

浙江的衡水第一中學平湖學校並不是河北衡水中學第一家分校，2015年雲南衡水實驗中學呈貢校區在昆明成立，2016年河北衡水中學落戶合肥，今年9月份將正式向安徽全省招生。

衡水平湖學校每學年學費高達3.5萬元（人民幣，下同），不過，學校為爭奪優質生源，還推出豐厚的優秀生獎勵制度，即在校期間參加全國性、省級學科競賽獲得一等獎的學生，每次分別給予5000元至3萬元不等的獎勵津貼，對應屆畢業生考取北京清華大學、北京大學，每人一次性獎勵50萬元；考取香港大學、上海復旦大學、上海交大的學生，每人一次性獎勵10萬元，考取全國綜合排名前十位的國內名牌大學一次性獎勵3至5萬元。

(旺報)