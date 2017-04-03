通力電梯案 新北市追查全市292電梯
新北市工務局今天指出，台灣通力電梯公司日前在台北市爆發疑似造假事件，新北市政府全面清查境內292件電梯保養紀錄，發現相關疑慮，已移送司法機關調查。
台北市政府日前稽查大賣場、社區時，發現通力涉嫌造假、偽簽保養紀錄，都發局勒令通力停業1年，停業部分僅從事升降設備維護工作，其餘業務，包括安裝、買賣電梯等，不在停業範圍內。
新北市工務局表示，第一時間獲知後，立即要求通力公司負責人到府說明，同時全面清查通力公司民國105年在全新北市境內的維護保養紀錄表292件。
工務局說，經過詳細比對後，發現相關疑慮，市府已依建築法辦理，並將移送司法機關進行深入調查。
工務局表示，除依建築法責令通力公司限期指派符合資格保養員，將保養紀錄有疑慮的電梯依規定重新確認外，並請中華民國昇降設備安全檢查協會對通力電梯受委託保養的292部升降設備，全面仔細確認實際維護保養情形，並由相關發證協會就維護保養紀錄表嚴格檢視。
為降低民眾疑慮，工務局將製作淺顯易懂的懶人包放在工務局網站供民眾線上閱讀，做為平日自主檢查參考，並連結內政部網站，方便民眾尋找或諮詢經認可的專業保養維護廠商，民眾也可洽工務局使用管理科諮詢窗口（2960-3456分機8964、8965、8969），將有專人為民眾解說。1060403
(中央社)
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