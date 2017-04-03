用行動愛家鄉 國高中生導覽彰化古蹟

小四就擔任圖書館志工的黃子瑜，有豐富導覽經驗，對文化保存有熱情，與姊姊創立「彰化市文化古蹟青年志工團」，邀國高中生透過導覽宣揚在地古蹟文化。

為鼓勵青年參與志願服務，教育部青年發展署每年補助青年志工自組團隊主動去瞭解及發掘在自己身邊真正需要服務的地方，並透過創意的規劃，以具體行動投入服務。

於民國102年成立的「彰化市文化古蹟青年志工團」，在教育部青年發展署彰化縣青年志工中心的輔導下，每年進行彰化市區文化古蹟駐點導覽服務，近年來更拓增關懷社區長者、彩繪社區牆面，還將文化與低碳綠生活連結，結合YouBike的便利性帶領民眾遊彰化，獲得熱烈迴響。

「彰化市文化古蹟青年志工團」是由一群對在地認同，對文化保存有熱情的國高中學生所組成，他們秉持著「有能力付出是一種幸福，願意付出是一種智慧」的信念，希望能盡自己的一份心力，為故鄉做些有意義的事情。

彰化市文化古蹟青年志工團隊長、彰安國中學生黃子瑜，從小學四年級就加入彰化縣文化局圖書館擔任志工，有豐富的導覽志工經驗，她帶領6小隊、約120名隊員，利用假日在彰化古蹟的元清觀、關帝廟與孔廟等地提供導覽服務，努力宣揚及保存在地文化。

黃子瑜表示，一開始是受到父母鼓勵，因此與姐姐一起創立「彰化市文化古蹟青年志工團」，服務的聯繫規劃與夥伴志工的招募都是從無到有，雖然剛開始很辛苦，許多事情都必須自己學會處理，但想到這一切都是為自己的家鄉、為在地文化的傳承而努力，再辛苦都覺得很值得。

青年署也表示，有志參與志工服務的青年，可報名青年和平志工團，只要於線上提出服務計畫，並於執行志願服務活動，即有機會獲得最高新台幣1萬5000元的補助，今年度的活動，報名至4月15日截止。1060403

(中央社)