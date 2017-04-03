台東寶石搶案，警方遠赴南投逮捕嫌犯

台東縣警方遠赴南投，將寶石店搶案犯嫌逮捕歸案。（莊哲權翻攝）

警方破獲寶石強盜案，起出部分贓物。（莊哲權翻攝）

發生在上月31日的台東縣成功鎮寶石店搶案，成功警分局及刑事警察大隊，透過監視品畫面比對後，鎖定伍姓男子（20歲、南投人）涉有重嫌，於2日遠征南投縣埔里鎮伍嫌查緝到案，全案告偵破。

3月31日中午12時許，犯嫌到台東縣成功鎮店裡佯稱購買寶石，趁被害人不備，持店內展示之石塊砸向被害人後腦，造成被害人暈眩倒地，進而砸破展示櫃搶走1批價值約900萬元寶石後，隨即騎乘機車逃逸。

警方調閱沿途監視畫面範圍擴及百公里遠達花蓮地區，始縮小範圍，鎖定設籍於南投縣埔里鎮之伍姓男子，於昨天拂曉出擊，遠征南投，將伍嫌到案，並查扣犯案時衣著及部分贓物，伍嫌坦承犯行，全案3天內宣告偵破，警方現正擴大偵辦中。

警方調查，伍嫌沒有前科，役畢無業，疑似因缺錢而動手行搶，並在事前就勘察過地形，為預謀犯案，搶得寶石後沿路販售銷贓，警方在他家起出的贓物只剩少部分，被害人表示，追回的寶石約只剩100萬元，全案依強盜及殺人未遂移送。

(中時)