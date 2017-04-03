為什麼越南人不喝茶 愛喝「蛋」咖啡
越南曾受中國統治千年之久，然而在中國流行的是茶文化，為什麼越南反而流行的是咖啡文化呢?這恐怕沒有正確答案，但相信是受到法國文化的影響。越南在1860年左右，直到1945年淪為法國殖民地，因此當時是由殖民地母國把咖啡文化帶到越南來，脫離法國獨立以後，到了20世紀中期左右，越南又同時受到德國開始生產「即溶咖啡」的文化影響，更加與咖啡結下不解之緣，讓品嘗咖啡在越南越來越流行起來。
現在，越南已經變成一個瘋狂喜歡咖啡的國家，在河內、胡志明市等地出現越來越多時尚咖啡館，咖啡館客人必點的一道飲品就是「蛋」咖啡，從咖啡的名字可以得知，越南的「蛋」咖啡就是在濃濃的越南咖啡裡，加入一顆新鮮的生雞蛋，下去攪拌，據說是因為以前越南的牛奶太貴，當地人想要在咖啡裡做出卡布奇諾的泡沫效果，於是就拿蛋黃當作替代品，加入以後攪拌均勻變成有卡布奇諾效果的「蛋」咖啡。
越南的「蛋」咖啡有冰的和熱的兩種。熱咖啡做好以後，裝在咖啡杯裡，外觀呈現綿密的黃色蛋黃，品嘗起來感覺是冰淇淋風味的咖啡，比較像是一道甜點，而不是一杯咖啡。除了濃濃的咖啡味以外，還有雞蛋的甜味，據CNN採訪記者表示，甜而不膩。
帶著來自全球各地遊客品嘗越南當地美食的Mark Lowerson說，「蛋」咖啡賣得很好，大部分旅客覺得嘗試「蛋」咖啡是一項特別的體驗，很難想像把這兩樣的食物放在同一個杯子裡，聽起來很有趣。幾乎沒有顧客不喜歡「蛋」咖啡，即使是不常喝咖啡的人都會覺得「蛋」咖啡喝起來非常驚艷。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。