為什麼越南人不喝茶 愛喝「蛋」咖啡

風行越南河內咖啡館的「蛋」咖啡，很受觀光客喜愛。(圖/Shutterstock)

河內咖啡館一角，店內布置充滿濃濃的越南風情。(圖/Shutterstock)

越南當地的話題美食「蛋」咖啡

越南曾受中國統治千年之久，然而在中國流行的是茶文化，為什麼越南反而流行的是咖啡文化呢?這恐怕沒有正確答案，但相信是受到法國文化的影響。越南在1860年左右，直到1945年淪為法國殖民地，因此當時是由殖民地母國把咖啡文化帶到越南來，脫離法國獨立以後，到了20世紀中期左右，越南又同時受到德國開始生產「即溶咖啡」的文化影響，更加與咖啡結下不解之緣，讓品嘗咖啡在越南越來越流行起來。

現在，越南已經變成一個瘋狂喜歡咖啡的國家，在河內、胡志明市等地出現越來越多時尚咖啡館，咖啡館客人必點的一道飲品就是「蛋」咖啡，從咖啡的名字可以得知，越南的「蛋」咖啡就是在濃濃的越南咖啡裡，加入一顆新鮮的生雞蛋，下去攪拌，據說是因為以前越南的牛奶太貴，當地人想要在咖啡裡做出卡布奇諾的泡沫效果，於是就拿蛋黃當作替代品，加入以後攪拌均勻變成有卡布奇諾效果的「蛋」咖啡。

越南的「蛋」咖啡有冰的和熱的兩種。熱咖啡做好以後，裝在咖啡杯裡，外觀呈現綿密的黃色蛋黃，品嘗起來感覺是冰淇淋風味的咖啡，比較像是一道甜點，而不是一杯咖啡。除了濃濃的咖啡味以外，還有雞蛋的甜味，據CNN採訪記者表示，甜而不膩。

帶著來自全球各地遊客品嘗越南當地美食的Mark Lowerson說，「蛋」咖啡賣得很好，大部分旅客覺得嘗試「蛋」咖啡是一項特別的體驗，很難想像把這兩樣的食物放在同一個杯子裡，聽起來很有趣。幾乎沒有顧客不喜歡「蛋」咖啡，即使是不常喝咖啡的人都會覺得「蛋」咖啡喝起來非常驚艷。

(中時電子報)