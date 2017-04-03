變8人 梁世燦全昭旻正式加盟Running Man

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韓聯社3日報導，南韓SBS電視台人氣綜藝節目《Running Man》相關人士3日表示，笑星梁世燦和演員全昭旻將正式加盟，成為《Running Man》新成員，當天起參與節目錄製。

《Running Man》在引進2名新成員後，將以8人組陣容展開活動。但梁世燦和全昭旻將以自由身份參與《RM》，完成各種節目任務。此前，兩人曾作為嘉賓出演，與6名元老成員配合默契。

(旺報)