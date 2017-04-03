韓大選民調文在寅繼續領跑 安哲秀升至第二

據南韓民調機構Realmeter在3日發布的最新南韓總統大選民意調查結果，在野的共同民主黨前黨首文在寅連續13周穩居支持率榜首，國民之黨前黨首安哲秀超越民主黨籍忠清南道知事安熙正，升至第二。

韓聯社3日報導，Realmeter受《每日經濟》報社和MBN電視台的委託，於3月27～31日針對2550名成年人進行了這項民調，結果顯示，文在寅的支持率為34.9%穩居第一；安哲秀以18.7%居第2，一周大漲6.1個百分點；安熙正以12.1%排第3，一周下滑5.0個百分點；民主黨籍城南市長李在明以10.0%位居第4，一周下滑0.2個百分點；執政的自由韓國黨總統候選人、廣尚南道知事洪准杓以7.5%位居第5，一周下滑2.0個百分點。

另外，從南韓主要5黨已確定或最有力候選人之間的對決來看，看好度以民主黨文在寅的43.0%遙遙領先，國民之黨安哲秀以22.7%排第2，自由韓國黨洪准杓以10.2%排第3，正義黨沈相奵和正黨劉承旼同以3.9%並列第4。

(旺報)