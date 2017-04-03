尼泊爾一夜之間3人遭閃電擊中遇難

尼泊爾4月1日晚間開始的雷雨天氣，導致不同地區的3人被閃電擊中身亡。另有4人不同程度受傷。

中新網報導，據位於加德滿都南部的馬克萬普爾（Makwanpur）地區警方介紹，一位名叫巴哈杜爾的23歲男子在1日晚上11時左右被閃電擊中，當場死亡。悲劇發生時，巴哈杜爾正在睡覺。他的3位家人也被閃電擊中而受傷，已在醫院接受治療。

卡斯基（Kaski）地區警方發言人透露，一名安納普爾那農村地區的14歲男孩也被閃電擊中身亡。他是在收集完草料回家的路上被擊中的。

此外，當晚的閃電也擊中了辛杜帕爾喬克（Sindhupalchok）地區一位46歲女士的家。該女士不幸遇難，其兒媳婦則受重傷。悲劇發生時，她們正在做飯。

正常情況下，印度洋季風給尼泊爾帶來的充沛降雨集中在每年的4月底到10月。今年尼泊爾雨季來得相對較早，僅加德滿都就已遭遇了數次冰雹。

(旺報)