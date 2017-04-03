更多兒童不快樂!主因是這個...
更多兒童不快樂！適逢兒童節，兒福聯盟公布「2017年兒童福祉調查」結果，台灣兒童生活滿意度為78.8分，相較前年84.9分明顯退步，顯示滿意自己生活的兒童正在減少，也低於國際平均值。兒盟分析，親子陪伴時間減少、喜歡上學比例下滑，是兒童不快樂主因。
兒盟針對兒童主觀感受進行調查，發現滿意自己生活的兒童正減少，60分以下、代表對生活不滿意的比例也達17.4％；進一步與他國比較，荷蘭分數高達92.3、挪威與丹麥亦有9成，國際平均值則為87.5，表現均優於台灣。
兒盟執行長陳麗如指出，兒童生活圈由家庭、學校生活組成，但調查發現親子相處、陪伴時間持續減少，導致兒童有煩惱卻不想說；且非常喜歡上學比例也愈來愈少，更有些兒童感覺孤獨、不被了解，直接反應在生活滿意度。
「沒空一起吃晚餐、聊煩惱，父母成為孩子的『假性家人』。」陳麗如強調，父母是兒童最主要情緒支持，卻僅不到半數兒童天天與父母共進晚餐；缺乏親子相處下，有超過半數兒童不會向父母說煩惱，遠低於歐美國家比例。
兒盟也分析，僅15.3％兒童「非常喜歡上學」，相較往年退步許多、也低於國際平均33.5％。除了人際關係，課業壓力也可能是原因；另有1成左右兒童感覺孤單、不被大人了解，心理健康問題也反應在生活滿意度。
「擁抱+傾聽+陪伴+共享=快樂。」陳麗如說，孩子要的並不多，只希望每天快快樂樂上學、回家與爸媽一起晚餐、心情不好有人傾訴。建議家長專注傾聽孩子生活中的酸甜苦辣、抽空陪伴孩子解決問題，共創多元生活經驗。
(中時)
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