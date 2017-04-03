川普女婿親訪伊拉克 美軍方首長同行
資深政府官員今天表示，美國總統川普的女婿、現任白宮資深顧問庫許納目前正與參謀首長聯席會議（JCSC）主席鄧福德將軍（Joseph Dunford）一同訪問伊拉克。
路透社引述匿名官員的話說，庫許納（Jared Kushner）想親眼看看伊拉克，並向伊拉克政府表達支持。
伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）3月20日首次會見川普，並在之後表示他得到保證，美國會在對抗伊斯蘭國（IS）好戰分子的戰役中提供更大支持，但他也提醒，僅憑軍事力量並不足夠。
法新社報導，美國領導的國際聯軍正在對抗IS組織，以空襲行動協助伊拉克地面部隊。
伊拉克軍隊為取回摩蘇爾（Mosul）城西的控制權，從上月開始投入艱苦戰鬥，逾20萬市民為保安全逃離家園。
庫許納與他的岳父一樣是政治新手，但已順利成為華府最有影響力的人之一。
擁有1張娃娃臉的36歲庫許納，因他的謹慎及忠誠而受到川普器重，現正式成為白宮高階顧問，在國內及國外事務上都具有廣泛影響力。（譯者：中央社廖禹揚）1060403
(中央社)
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