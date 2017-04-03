MLB》葛瑞喬克再見安 紅雀送冠軍小熊首敗
去年紅雀一整季被小熊壓著打，想必他們是悶壞了！今年紅雀整軍再出發，3日開幕戰強碰熊軍，在新生代王牌馬丁尼茲(Carlos Martinez)領軍下，一路保持領先，未料「大魔神」吳昇桓9上失手，讓兩隊一度戰成平手，不過紅雀豈願拱手交出勝利，9下靠葛瑞喬克(Randal Grichuk)再見安打，最終4比3驚險勝出。
此役比賽前段由馬丁尼茲與列斯特(Jon Lester)上演激烈投手戰，僅紅雀在3下靠對決老東家的佛勒(Dexter Fowler)安打領頭，先馳得點取得1比0領先。反觀小熊雖有攻勢，但屢屢讓馬丁尼茲化險為夷；即便8上一度攻占滿壘，但卻未能突破提前上陣的吳昇桓封鎖，1分未得。
驚險守住危機後，氣勢再度導向紅雀！8下1出局、1壘有人時，此役扛8棒的葛瑞喬克面對史卓普(Pedro Strop)，轟出一記右外野2分彈，助紅雀擴大到3比0領先。一切看起來大勢底定，未料9上吳昇桓卻遇亂流，讓熱身賽打擊火燙的康崔拉斯(Willson Contreras)逮到機會，敲出左外野3分炮追平比數。
但不想夜長夢多的紅雀，9下由J.馬丁尼茲(Jose Martinez)二壘安打領頭開啟攻勢，趁著小熊中繼蒙哥馬利(Mike Montgomery)不穩攻占滿壘。眼看2出局一番兩瞪眼的局面，手感火燙的葛瑞喬克再跳出來當英雄，適時補上一支左邊方向安打跟小熊說再見，助紅雀以1分拔得頭籌，也送小熊開季首敗。
(中時電子報)
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