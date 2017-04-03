穿得有點少！楊冪短裙撩人 細長鉛筆腿好辣

楊冪辣穿短裙，秀出一雙細長鉛筆腿。（圖／取材自楊冪微博）

大陸女星楊冪外型甜美、演技備受肯定，尤其她穿起古裝模樣美若天仙，還被粉絲受封是「古裝劇女神」，而時裝打扮風格多變的楊冪，每回現身總是以時尚又隨興穿搭，屢屢登上微博熱搜榜，而楊冪今（3日）被曝機場穿搭，她身穿短裙照，秀出一雙細長鉛筆腿，白皙美腿更是辣翻了。

楊冪2日以短裙搭配長罩衫現身機場，儘管她低調戴黑帽，不過楊冪露出一雙鉛筆腿，白皙美腿很難不引起注意，也讓楊冪看起來更加有氣勢，女神火辣現身，也讓楊冪再以「楊冪短裙」秒登微博熱搜冠軍。

(中時電子報)