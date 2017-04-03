尼泊爾學生陳屍台大宿舍 頭部有傷口

在台灣大學唸博士班的25歲朴姓尼泊爾籍男學生，今天上午被發現陳屍在台大羅斯福路的研一宿舍房內，頭部左側腫脹有血漬，明顯死亡。警方發現房內有許多空酒瓶，究竟是意外或其他原因致死，刻由轄區警方調查釐清。

據了解，台大校方今天上午接朴男的研究所老師通報，指他陳屍在宿舍內。據其指導老師指稱，該生2天前就不見蹤影，沒去上課，為了解他狀況，才主動到宿舍找人，豈料卻發現這起命案。

校內保全告訴警方，該生前天晚間返回宿舍，頭部疑似就有傷口；同學則說，該生不常與其他人往來，房內常有酒臭味。

(中時)