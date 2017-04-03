不再是24歲 費爸：法網前不再戰
今年第3度擊敗「蠻牛」納達爾( Rafael Nadal )，「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)3日6比3、6比4睽違11年捧起邁阿密網賽冠軍，也是生涯第3度完成「Sunshine Double」(陽光雙冠)，不過「費爸」透露，自己接下來將缺席紅土賽事，法網之前不再戰。
「我已經不再是24歲，很多必須有所改變。」，費德勒賽後表示，除了法網之外，可能將缺席其他紅土賽事，「我需要休息，身體也需要時間休養復原，但你們會在法網再看到我。」
35歲的費德勒，去年提前結束賽季花6個月養傷，如今有了豐碩果實，澳網奪冠後，生涯第3度連續在北美賽事印地安泉賽、邁阿密網賽封王，前兩次已經是2005年、2006年，世界排名將回到第4。
不再年輕，費德勒更重視自己的身體狀況，「當我保持健康，才能繳出這樣的表現。一旦我並非在最佳狀態，我絕對不可能有機會在決賽與納達爾對決。」
對「草地之王」而言，更重要的還在後頭，費德勒說，「在不久的未來，溫網是我最大的目標，所有的草地賽事對我而言都很重要。為下半球季做好準備是我的優先考量，也是為什麼我選擇此時喘口氣的原因。
(中時電子報)
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