年金改革 考委：砍公務員刀刀見骨
考試委員周玉山表示，政府狠毒，砍殺公務員刀刀見骨；他並舉毛澤東建立政權17年後發動文化大革命為例說，政府成立後立刻展開年金大革命，1年後要收效，讓毛澤東甘拜下風。
周玉山日前在考試院會表示，考試院還在審查年金改革法案，行政院政務委員林萬億已對外表明，行政院已告訴銓敘部，現階段只剩下公教人員退休金樓地板，是3萬2160元或2萬5000元要決定。考試院的版本尚未送出，這個政府就宣布它的死刑，證明一切都是騙局。
周玉山表示，1949年毛澤東建立政權，1966年，發動文化大革命，中間隔了17年。2016年，這個政府成立，立刻展開年金大革命，1年後就要收效，讓毛澤東甘拜下風。
他表示，革命的定義，就是再進化，也就是由人為力加速進化。所以，這個政府雷厲風行的手段，根本不是改良，而是革命，後果不消幾年就會揭曉。
周玉山說，古今中外的政府，都必須以公務員為骨幹，否則就會解體。毛澤東利用工農群眾和紅衛兵，鬥爭包括公務員在內的知識分子，結果毛澤東一死，文革就結束。就像所有存在過的政府一樣，這個政府也將灰飛煙滅。
他表示，考試院所有部會都為公務員而設，銓敘部自不例外。這個政府如此狠毒，砍殺公務員刀刀見骨，讓許多退休的長者難以維生，影響到無數家庭，銓敘部長周弘憲如何安頓自己的良心。
此外，周玉山也投書媒體表示，銓敘部既不是總統府年改會的銓敘部，也不是行政院的銓敘部，又不是立法院的銓敘部，而是考試院的銓敘部，原本應為改革的執行者，這個政府卻成立黑單位，提出新方案，打擊公務員，不遺餘力。1060403
(中央社)
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