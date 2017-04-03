北京機場跑道大修 部份班次改降天津

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因應中國大陸北京首都機場跑道4月大修期間，每天起飛架次大幅減少，隔鄰的天津機場將承接一部分被減少的航班，這段期間將陸續增加512個架次的起降。

首都機場共有3條跑道，其中的中跑道自4月2日至29日封閉大修，只剩2條跑道可供班機起降，導致首都機場每天起降從1700架次，大減為1300架次，連帶使多個航班必須被取消，其中以大陸國內線為主。

新華社報導，這段期間，天津機場將承接中國國際航空、廈門航空、南方航空、東方航空、祥鵬航空、圓通航空等6家業者共426架次的班機。之後，還將有四川航空、山東航空約86架次的班機，改往天津機場起降。

報導指出，首都機場跑道大修期間，天津機場高峰期的起降容量將調高到每小時32架次，以接收首都機場轉嫁的班機。

報導指出，從北京轉往天津起降的航班，主要集中在往返深圳、廈門、重慶、杭州、長沙、昆明、三亞、南昌、西寧、珠海等地的航線。1060403

(中央社)