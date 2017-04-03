我的壯遊時代補助開跑 最高2萬元
台北市青少年發展處以「我的壯遊時代」為題，鼓勵青年學子組隊「壯遊」，國高中職學生撰寫計畫、實施，最高可獲補助金新台幣2萬元，4月30日前皆可報名。
青發處表示，只要設籍在台北市，或就讀台北市公私立國中、高中職的13歲至18歲青少年，4至8人（含1名帶隊師長）組隊，4月30日前至青發處官網報名，入選者最高可獲2萬元。
「我的壯遊時代」必須包含關懷、冒險、欣賞、公益4大元素，「關懷」意味著青少年需抱持著「人飢己飢」精神；「冒險」即自我挑戰，如攀登高峰或單車橫越台灣；「欣賞」指青少年應深入台灣鄉土，欣賞、尊重多元文化；「公益」指壯遊有利他精神。
青發處表示，預計今年5月公告入選團隊名單，預計入選30組、備取5組。
去年獲補助者有30隊，其中，忠孝國中「武嶺單車挑戰隊」以單車征服台灣公路最高點3275公尺的武嶺；大安高工「大安超強冷氣團」挑戰合歡連峰的東峰、北峰、西峰、主峰及石門山；而松山高中「溫暖的松高人」則到南澳神秘海灘淨灘，再到狗場幫狗剃毛、洗澡。1060403
(中央社)
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