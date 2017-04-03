清明必學簡單養生法 捏捏手促循環

明天是24節氣的「清明」，中醫師今天表示，清明養生著重在調理體內肝氣，特別需要維持良好睡眠品質，趁著連假還沒結束，快跟著中醫師的腳步，透過簡單的捏手、食療來養生。

開業中醫師彭溫雅表示，清明有「上清下明」的含意，體質偏寒的人，飲食及起居都應順應自然、早睡早起，以達到調節陰陽平衡目的，不可逞強熬夜，以免過度勞累傷身。

想讓身體放鬆、提升免疫力，每天上午捏1分鐘「少澤穴」，彭溫雅指出，位於小指靠外側指甲根部的「少澤穴」，按壓時可用右手拇指及食指捏住左手小指指甲的兩側，力道由輕到重，當小指頭感到疼痛就鬆開，捏住的時間要短，間隔數秒後再繼續，可以改善頭痛、眼睛腫、咽喉腫等症狀，對於乳腺炎、乳汁分泌不足也有改善作用。

飲食方面，彭溫雅建議，應多吃溫補類食物，以養護肝臟，幫助膽汁生成，避免勞累則可滋養肝陰肝血，加速肝臟排泄膽汁及解毒。

她建議，燥熱體質的民眾可多吃「銀耳」，裡頭富含的多醣體可以促進腸胃消化、抗衰老，維生素B1可穩定精神、維生素B2澤可強化脂肪代謝，緩解眼睛疲勞，從中醫角度來看，更是有滋陰潤肺、益氣的功效。

至於體質偏寒的民眾，則可多吃有萬壽果之稱的「木瓜」，富含蛋白質分解(酉每)，可消化蛋白質和澱粉，有助消化吸收，加上它是黃色水果，不僅可抗氧化，還能保護心血管。1060403

(中央社)