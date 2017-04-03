中市鐵馬行台中 5日起開放報名

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響應4月22日世界地球日，台中市環保局規劃騎iBike遊台中舊城、高美濕地、清水五福圳、東豐自行車綠廊等熱門觀光路線，自5日上午10時開放報名，額滿為止。

環保局推出「綠活騎跡輕旅行」環境教育活動，規劃騎iBike遊台中舊城、高美濕地、清水五福圳、東豐自行車綠廊等熱門觀光路線，推出10梯次、每梯次25人的綠活騎跡輕旅行，每人限定報名1梯次，採網路報名方式，帶領民眾以低碳運輸方式愛地球。

「台中舊城輕旅行」以台中州廳為出發點，騎訪台中市役所、太陽餅博物館、台中公園、萬春宮、第二市場及柳川藍帶水岸等7個歷史建築古蹟與景點，體驗及認識台中舊城區的百年風華與歷史發展脈絡。

「高美濕地生態探索之旅」從高美濕地觀景台出發，探索高美海堤、濱海植物觀察區（雲林莞草、紅樹林）、底棲動物觀察區（彈塗魚、招潮蟹）、高美燈塔及文興宮等景點，欣賞海岸風光及觀察候鳥、魚類、蟹類等動植物。

「清水五福圳綠活輕旅行」帶領民眾騎乘清水五福圳綠自行車道，探訪石瀨頭橋、泉和製麵廠、保安尊王廟、玉聖寺、趙家古厝及驛樹廣場等景點，體驗清水地區清新的農村景致以及文化背景。

此外，環保局也將於15日上午9時30分至下午2時在東勢客家文化園區舉辦「地球日─綠活騎跡 鐵馬行台中」活動，邀請450名市民騎乘鐵馬暢遊東豐自行車綠廊，現場設置10關環境教育闖關遊戲，通過6關考驗還可參加摸彩，最大獎項為24速摺疊車。1060403

(中央社)