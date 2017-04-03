聯合陸對付北韓 川普可能出貿易牌

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美國總統川普今天提出利用貿易議題爭取中國大陸合作對付北韓的可能性，並且暗示必要時，華府可能會自行對付北韓的核武和飛彈計畫。

川普這番談話刊載於今天出刊的英國「金融時報」（Financial Times），似乎意在於中國大陸國家主席習近平本週訪問美國佛羅里達州馬阿拉哥度假俱樂部（Mar-a-Lago）之前，對北京當局施壓。

路透社報導，川普在金融時報訪問中表示：「中國對北韓深具影響力。中國將決定幫不幫我們處理北韓問題。倘若他們幫忙，對中國是好事，若不幫忙，對任何一方都不好。」

而在被問到華府會提供什麼誘因時，川普答道：「貿易是誘因。都和貿易有關。」

目前仍不清楚，美方本身會採取何種方式，阻止北韓擴張核實力，阻撓北韓發展出射程更遠的飛彈，並遏止北韓實現發展核彈頭的能力。

外界預期，本週登場的川習會也將討論南海議題。南海地區的船運貿易總值高達5兆美元。1060403

(中央社)