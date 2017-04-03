國5提前中午塞 頭城到坪林車速不到40公里

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清明節連續假期第3天，高速公路局原本預估國道5號塞車時間從下午3時開始；不過，根據高公局路況資訊，中午部分路段已提前壅塞，北上頭城至坪林車速不到40公里。

高公局原本預估，國道5號下午3時至晚上11時頭城（台9礁溪轉運站）到坪林行車時間從15分增為113分，為平時7.5倍。

不過，根據高公局路局中午12時20分路況資訊，國5北上頭城至坪林，車速只有33公里。

下午3時至晚上8時，高公局將在北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道的北上入口匝道，實施高乘載。1060403

(中央社)