營造單身老人找伴氣氛 長照更健全
長照議題討論得沸沸洋洋，不過，多半偏重身體失能照顧，世新大學社會心理系教授詹昭能認為，應多關注老人的心理，建議營造單身老人找伴的氣氛，讓長照更健全。
詹昭能說，少子化時代，以往父母年老靠子女照顧的，情勢已在轉變，醫學進步，人類壽命愈來愈長，在台灣普遍妻子比丈夫年紀輕，夫妻離世的時間落差也會逐漸變大，加上離婚率高、不婚者愈來愈多，可預見未來台灣單身老人人口也是逐成長。
長照是政府的美意，但詹昭能認為，現在的政策多半只聚焦在老人身體的健康照顧，缺乏關心老人的人際關係，他說，當老人的老伴離去、老友凋零，子女又無暇陪伴，尤其未來多數老人很可能都只有一到兩名子女，原本就單身的老人甚至沒有子女，即使以房養老，情感上仍會有孤獨感。
詹昭能觀察，台灣現在對第二春及半百後才結婚的看法，雖然比起20年前開放，但多半仍靠親朋好友介紹，對於像日本人主動參加婚友社找老伴，很多台灣人還是會覺得面子掛不住或好意思。
詹昭能認為，政府在長照的政策上，有必要花些心思幫助老人拓展人際關係，尤其是營造單身老人找伴的氣氛，他相信當老人心裡得到情感的快樂，會讓身心更健康，可能還可以減少長照經費支出，只要能打開觀念，就會有意想不到的效果。
在具體做法上，詹昭能建議，只要在目前政府推廣的活動上，例如健康講座，多加一些關鍵元素，透過教育，漸漸灌輸單身老人找老伴、老人也要談戀愛等觀念，就會讓社會更多人認同單身老人找伴是很自然合理的事。
詹昭能認為，現在各縣市都有家庭教育中心，但焦點都放在年輕人的婚姻及親子教育，面對台灣已是老人愈來愈多的社會，也該有對老人的教育，而現在的30多歲的年輕人，30年後也會步入老年，趁早讓年輕人建立老來找伴是件幸福事的觀念，可讓未來的社會少一些孤單老人。1060403
(中央社)
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