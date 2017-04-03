泰赴台旅遊增溫 微笑航空擬飛高雄

我要評比

隨著泰國民眾免簽證赴台旅遊的熱度持續，泰航旗下的微笑航空，計畫在今年下半年飛航曼谷-高雄航線。圖為泰國微笑航空班機。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年4月3日

隨著泰國民眾免簽證赴台旅遊加溫，泰航旗下的泰國微笑航空計畫在今年下半年飛航曼谷-高雄航線，開航時間仍待確認，目前此航線僅中華航空飛航。

泰國國際航空（THAI Airways）簡稱泰航，過去曾經飛航過曼谷-高雄航線，後來停飛；旗下的微笑航空（THAI Smile Airways)則從未經營過台灣航線。

自去年中華民國政府給予泰國民眾30天觀光免簽證措施後，泰國民眾赴台旅遊人次持續增加，今年可望達到36萬人次，目前台灣與泰國間的空中航線主要是曼谷與桃園、高雄機場，只有華航飛航高雄。

泰國微笑航空已經計畫在從今年下半年飛航曼谷往返高雄航線，以接替過去泰航停飛的航線，最主要原因是看好泰國民眾免簽證赴台旅遊的市場，確切首航時間仍待民航單位核准。

事實上，泰國微笑航空在2012年時曾經規畫飛航高雄航線，但一直都未開航，讓不少台商和台灣南部旅客失望，不過最近隨泰國民眾赴台觀光的熱潮，泰國微笑航空下半年可望開航高雄航線。1060403

(中央社)