步王立軍後塵 傳重慶公安局何挺長被查
中國大陸重慶市副市長、公安局長何挺因涉嫌嚴重違紀，目前正接受調查。何挺在2012年「王立軍事件」後，接替王立軍的重慶市公安局長職務。
星島日報今天報導，何挺在市政府分管重慶的公安、國安、司法、維穩工作。不過，中共紀律檢查委員會官網上尚未公布何挺被調查的消息。
公開資料顯示，他最近一次公開露面是3月16日參加全市禁毒工作電視電話會議。
報導表示，55的何挺是山東榮成人，西南政法學院刑偵系畢業後。
2012年2月，被視為前重慶市委書記薄熙來「打黑大將」的前公安局局長王立軍闖進美國駐成都總領館，引爆政治炸彈。
薄熙來隨即宣布免去王立軍的職務，任命關海祥接任公安局黨委書記。
不過，隨著薄熙來落馬，關海祥並沒有正式履職。3月底，時任青海省公安廳長的何挺出任重慶副市長兼市公安局長。
報導指出，相比王立軍，何挺在重慶相當低調，但曾經被網民圖文質疑在不同場合佩戴各種名錶，被戲稱為「新一代表叔」。1060403
(中央社)
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