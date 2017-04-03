連假去哪裡 李俊俋帶你吃喝玩樂遊嘉義

民進黨立法院黨團書記長李俊俋經常在臉書粉絲團分享嘉義市好吃好玩的地方，在嘉義市有特殊的「橋下有橋」，還可能「轉角遇上無臉男」。

所謂「橋下有橋」，李俊俋說，根據1944年美軍偵照所繪製的台灣地圖，就可看見這一座古橋，目前這座古橋正位於博愛路橋下，就是所謂的「橋下有橋」。

其實有很多嘉義市民也不知道這個「橋下有橋」，李俊俋表示，民眾有機會不妨去看看歷史遺跡。

此外，李俊俋也介紹了「轉角遇上無臉男」。他說，平常提到舊衣回收箱，給人的第一直覺就放在路旁鐵箱子，不看、不使用，都忽略它的存在。

他表示，位在嘉義市共和路與安樂街轉角所放置的舊衣回收箱，經由重新彩繪，畫上大家所熟悉圖像──無臉男，讓它不單只有舊衣回收功能，也成為街道另一個好看又有趣裝置藝術，更貼近人的生活。

如果逛累了，李俊俋也介紹嘉義在地的「小盤子caf'e & Brunch」。他說，週末假日，來一份豐盛早午餐，是忙碌人們的最大享受。

李俊俋說，店家主推招牌餐點法式脆糖吐司，土司上灑一層薄薄糖粉，邊邊微烤呈現焦糖狀，一口咬下品嚐到脆甜口感，再加上其他配菜，整份餐吃完，可以讓人的胃及心獲得大大滿足。1060403

(中央社)