老翁高雄到屏東借書 電動車沒電求助
高雄市84歲簡姓老翁日前騎著電動車，從三民區灣中街住家到屏東市大連路上的圖書館借書，回程路上因電動車快要沒電，就近找到三民二分局陽明派出所，要借電源充電；員警聽到老翁千里迢迢騎電動車到屏東，大為震驚，更佩服老翁的毅力。
簡姓老翁因年事已高，行動遲緩，平常出門均以電動車代步，上周2下午4點多他騎著電動車到陽明所，表示電動車沒電，想借派出所的電源充電。
備勤警員鐘連興一見老翁拖著蹣跚的步履，便上前攙扶，並提供茶水，知道老翁來意後便幫老翁的電動車接上電源。
老翁表示，他早上約九點出門，下午一點多到達屏東市的圖書館，原本想借一些日文的圖書，但因能借的數量太少便作罷；因自己曾受日本教育，日語閱讀能力尚可，而高雄市的圖書館並沒有自己想借的書，才會毅然決然地開著電動車到屏東。
陽明所女警謝淳瑄說，老翁有屏東市圖書館的借書證，看起來應該使用蠻久了，老翁也說，他常騎電動車到屏東借書，而且抄近路，不覺得路遠，返程更快。員警對老翁的毅力十分佩服，幫他的電動車充飽電後，即協助老翁離去。
(中時)
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