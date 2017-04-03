家中藏毒藏子彈　竟開門歡迎警進門

新店警方在徐男與陳男租屋處起獲多達20發改造子彈。（孟祥傑翻攝）

新店警方在徐男與陳男租屋處起獲總重達350公克的各式毒品。（孟祥傑翻攝）

新店警方在徐男與陳男租屋處起獲疑似販毒所得約162萬餘元。（孟祥傑翻攝）

新北市新店警分局頂城派出所員警昨（2日）執行家戶訪查勤務，傍晚5時許前往新店區碧潭路某民宅，54歲徐姓男子與49歲陳姓男子明明家中藏有毒品及子彈，還開門歡迎員警進門，被眼尖員警發現茶几上有針頭，並起獲350公克各式毒品與20發改造子彈，還辯稱毒品是「團購來自己吃的」，被員警斥責說：「這也有團購？瞎扯！」帶回偵訊後依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。

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(中時)